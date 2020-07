Farský tábor detí z farnosti Rosina vďaka podpore Pastoračného fondu Žilinskej diecézy

V dňoch 19. – 23. júla 2020 sa uskutočnil prvý farský tábor detí z farnosti Rosina. Farský tábor bol súčasťou projektovej súťaže na podporu pastoračných projektov vo farnostiach Žilinskej diecézy.

Uvedený projekt získal finančnú podporu z Pastoračného fondu Žilinskej diecézy. Tábor sa začal v podstate už nedeľnou svätou omšou, na ktorej bola prítomná väčšia časť účastníkov. Denný tábor absolvovalo 21 detí z farnosti a pomáhalo organizovať 5 animátorov. Hlavným významom podujatia bolo zabezpečenie spoločných stretnutí pri Božom slove a zmysluplných aktivitách. Ďalej formácia charakteru a morálnych hodnôt u detí formou hier, modlitieb, konania dobrých skutkov a pomoci blížnemu. A osvojovanie si zásad slušnosti, čestnosti a spolupatričnosti.

Farský tábor detí (Peter)

Program sa naplno rozbehol v pondelok ráno vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej, kde sa s nami pomodlil pán farár Stanislav Vnuk a všetkým udelil požehnanie. Následne sa celý tábor vybral ku kaplnke sv. Jozefa na Lipovci, ktorá je najstaršou murovanou stavbou vo farnosti Rosina. Bola postavená v roku 1730 pátrami zo Spoločnosti Ježišovej (jezuiti), ktorí tu v tom období pôsobili. Po chutnom obede v školskej jedálni sa deti presunuli na školské ihrisko, kde si zahrali rôzne športové a loptové hry.

V utorok sa celý deň konali športové súťaže a zábavné hry v telocvični ZŠ s MŠ Rosina. Veľká vďaka patrí animátorkám – Jane Majtánovej (zástupkyni riaditeľa ZŠ s MŠ Višňové), pani učiteľke Kataríne Klabníkovej, a tiež mamičkám Alene Ďuroškovej a Alžbete Madajovej. Deti sa vyšantili do sýtosti tela i ducha.

Streda dopoludnia patrila talentovej show detí, kde mal každý možnosť predstaviť svoje schopnosti. Popoludní sme sa všetci vybrali na prechádzku do susednej farnosti Trnové, ktorá bola donedávna filiálkou farnosti Rosina. V historickom kostolíku sv. Juraja nás privítal tunajší pán farár Róbert Krajčík. Potom sme sa premiestnili do nového kostola sv. Cyrila a Metoda, patrónov Žilinskej diecézy. Cestou späť sme sa ešte zastavili pri novej zvonici v časti Brezičie. Domov sme síce prišli úplne vyčerpaní, ale stálo to za pekný zážitok.

Farský tábor detí sme ukončili spoločnou púťou s pánom farárom a veriacimi z našej farnosti na horu Butkov, ktorá je najmladším pútnickým miestom diecézy. Vykonali sme si pobožnosť krížovej cesty, pookriali v nádhernom prostredí skalného sanktuária Božieho milosrdenstva a poďakovali za Božie milosti a dobrodenia. Na spiatočnej ceste sme sa v autobuse pomodlili korunku a zastavili na zmrzlinu, ktorá bola sladkou odmenou za zvládnuté aktivity prvého farského tábora detí z farnosti Rosina.

Na tábore sa zúčastnili deti – Peter, Terezka a Samuel Ďuroškovci, Kristínka, Andrej a Katka Klabníkovci, Jakub a Veronika Cíbovci, Matúš a Dominik Brezániovci, Roman a Marko Holešovci, Jakub a Matej Sedliačkovci, Sarah Vrabcová, Tomáš Hodás, Lukáš Chovan, Viktória Kubová, Alžbeta Papanová, Lea Paprčiaková a Alexandra Madajová.

Vďaka Bohu za nesmierne dary!