Slovenský paralympijský výbor oslávil svoju štvrťstoročnicu

Tento článok je poďakovaním obdivuhodnému človeku so silným príbehom... Súčasnému predsedovi Slovenského paralympijského výboru Jánovi Riapošovi.

18. február 2020 sa hlboko vryje do spomienok mnohých, nielen zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí mali možnosť zúčastniť sa dopoludnia na slávnostnom valnom zhromaždení s oceňovaním športovcov, funkcionárov, či inak zainteresovaných v paralympijskom hnutí. V neskorších hodinách sa v novostavbe SND uskutočnil nezabudnuteľný galavečer pod názvom Superhrdinovia. Bolo to bilancovanie uplynulej 25-ročnej histórie SPV. A bola to história pre slovenský šport zdravotne znevýhodnených alebo hendikepovaných športovcov veľmi úspešná.

Predsedníctvo SAZPŠ na pôde SPV (archív autora)

Ustanovujúce valné zhromaždenie SPV sa konalo 21. januára 1995 a prvé stanovy boli zaregistrované na ministerstve vnútra následne 31. januára 1995. Štyri dovtedy existujúce zväzy zdravotne postihnutých – telesne, zrakovo, mentálne a sluchovo – sa rozhodli konštituovať jednu zastrešujúcu športovú organizáciu zdravotne znevýhodnených ľudí. Odvtedy získali naši paraolympionici na zimných alebo letných paralympijských hrách dovedna 114 medailí, z toho 34 zlatých, 40 strieborných a 40 bronzových. To je niečo úžasné, nádherné a povzbudzujúce.

Súčasný predseda SPV Ján Riapoš odovzdal pri spomínanej príležitosti celý rad ocenení a pamätných medailí. Zaiste by si ich zaslúžili aj ďalší, alebo bolo nemožné oceniť všetkých, neraz skrytých pred očami verejnosti. Tých, ktorí pomáhajú celkom nezištne a bez nároku na akúkoľvek odmenu. Osobne som sa ocitol v tejto spoločnosti, vo veľkej paralympijskej rodine, úplne nezaslúžene. Momentálne som predsedom Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov, ktorá bola zakladajúcim členom SPV v roku 1995 pod názvom Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska.

Príbehy, osudy, myšlienky a odkazy paralympijských športovcov, ale i hendikepovaných z neparalympijských športov, sú silné, plné emócií, nezlomnej vôle a pevného ducha. Sú to príklady čestnosti, fair-play zápolenia a obdivuhodného charakteru, či morálnych vlastností. Naozajstní superhrdinovia v očiach sveta i pred Bohom.

Predseda SPV Ján Riapoš ocenil mnohých, ale on prvý by si zaslúžil veľkú gratuláciu k tak krásnemu jubileu. Od roku 2003, kedy sa stal prvýkrát predsedom SPV, vybudoval so svojimi spolupracovníkmi rodinu športových nadšencov v paralympijskom hnutí. Dnes je SPV aj jeho pričinením uznávaným partnerom nielen doma, ale i vo svete. Za to mu patrí jedno obrovské ĎAKUJEME! Teda medaila podľa neho najcennejšia!